9 ноября 2026 года в Париже, Франция, состоится встреча министров иностранных дел стран G7. Она станет первой возможностью для союзников Вашингтона после промежуточных выборов в США оценить, изменит ли неудача президента Дональда Трампа подход его администрации к Украине, Ближнему Востоку и отношениям с ближайшими партнерами.

Сужение пространства для маневра

По данным The Japan Times, четверо дипломатов G7 считают, что успех демократов на выборах может сузить пространство для маневра Белого дома. В то же время они предостерегли от ожиданий возвращения США к традиционному многостороннему подходу, поскольку внешняя политика, по их оценке, остается под контролем Трампа.

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Встречу перенесли из Марселя

Мероприятие в сжатые сроки перенесли из Марселя в Париж по соображениям безопасности после нескольких недель протестов во Франции.

Встречу должен посетить государственный секретарь США Марко Рубио. Это будет его первое появление перед союзниками после промежуточных выборов. Рубио также рассматривают как возможного претендента на участие в президентских выборах в США в 2028 году.

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