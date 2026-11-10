В Риме министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что европейские страны не предприняли конкретных шагов для усиления защиты судоходства в Красном море. Речь идет о военно-морской миссии ЕС Aspides, предназначенной для защиты торговых судов от атак йеменских хуситов, сообщает Jerusalem Post.

Призыв усилить миссию

В сентябре Крозетто призвал Европейский союз укрепить Aspides, запущенную в 2024 году. По его словам, после этого обращения он до сих пор не увидел конкретных решений. В то же время министр отметил, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас поняла важность итальянского запроса.

После призыва Крозетто Каллас направила письмо 27 государствам-членам ЕС с просьбой увеличить вклады в миссию. Она заявила, что для ее эффективной работы необходимо более десяти военных кораблей. Итальянская газета Il Sole 24 Ore сообщила, что переговоры о дополнительных вкладах пока не дали результата, в частности из-за нежелания некоторых стран с ограниченными ресурсами направлять свои средства.

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Вклад Италии

Крозетто заявил, что около трети европейских операций зависят от вклада Италии, тогда как другие, более крупные страны делают значительно меньше. Он добавил, что участие в миссиях должно быть общей ответственностью всех государств.

По данным издания, война США и Израиля против Ирана нарушила морские маршруты, важные для мировой торговли и энергоснабжения, в том числе через проливы Баб-эль-Мандеб и Ормузский. Ассоциация итальянских судовладельцев Assarmatori оценивает, что через Суэцкий канал проходит около 40% торговли Италии с другими странами мира. Хуситы усилили атаки на коммерческое судоходство и стратегическую инфраструктуру, а Саудовская Аравия наносила удары по их целям в Йемене.

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