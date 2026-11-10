W Rzymie minister obrony Włoch Guido Crosetto oświadczył, że państwa europejskie nie podjęły konkretnych kroków, aby wzmocnić ochronę żeglugi na Morzu Czerwonym. Chodzi o unijną misję morską Aspides, przeznaczoną do ochrony statków handlowych przed atakami jemeńskich Huti, informuje Jerusalem Post.

Apel o wzmocnienie misji

We wrześniu Crosetto wezwał Unię Europejską do wzmocnienia Aspides, uruchomionej w 2024 roku. Jak powiedział, po tym apelu nadal nie zobaczył konkretnych decyzji. Jednocześnie minister zaznaczył, że szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas zrozumiała znaczenie włoskiego wniosku.

Po apelu Crosetto Kallas wysłała list do 27 państw członkowskich UE z prośbą o zwiększenie wkładów do misji. Oświadczyła, że do jej skutecznego działania potrzeba ponad dziesięciu okrętów wojennych. Włoska gazeta Il Sole 24 Ore poinformowała, że negocjacje w sprawie dodatkowych wkładów jak dotąd nie przyniosły rezultatów, w szczególności z powodu niechęci niektórych państw o ograniczonych zasobach do skierowania swoich środków.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wkład Włoch

Crosetto oświadczył, że około jedna trzecia europejskich operacji zależy od wkładu Włoch, podczas gdy inne, większe kraje robią znacznie mniej. Dodał, że udział w misjach powinien być wspólną odpowiedzialnością wszystkich państw.

Według publikacji wojna USA i Izraela przeciwko Iranowi zakłóciła szlaki morskie ważne dla światowego handlu i dostaw energii, w tym przez cieśniny Bab al-Mandab i Ormuz. Stowarzyszenie włoskich armatorów Assarmatori szacuje, że przez Kanał Sueski przechodzi około 40% handlu Włoch z innymi krajami świata. Huti nasilili ataki na żeglugę handlową i infrastrukturę strategiczną, a Arabia Saudyjska przeprowadzała uderzenia na ich cele w Jemenie.

Czytaj nas na