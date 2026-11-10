Італія заявила про брак внесків у місію ЄС у Червоному морі — Jerusalem Post

У Римі міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що європейські країни не зробили конкретних кроків для посилення захисту судноплавства в Червоному морі. Йдеться про військово-морську місію ЄС Aspides, призначену для захисту торговельних суден від нападів єменських хуситів, повідомляє Jerusalem Post.

Заклик посилити місію

У вересні Крозетто закликав Євросоюз зміцнити Aspides, запущену 2024 року. За його словами, після цього звернення він досі не побачив конкретних рішень. Водночас міністр зазначив, що глава дипломатії ЄС Кая Каллас зрозуміла важливість італійського запиту.

Після заклику Крозетто Каллас звернулася листом до 27 держав-членів ЄС із проханням збільшити внески до місії. Вона заявила, що для її ефективної роботи потрібно більш як десять військових кораблів. Італійська газета Il Sole 24 Ore повідомила, що переговори щодо додаткових внесків поки не дали результату, зокрема через небажання деяких країн із обмеженими ресурсами направляти свої засоби.

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Внесок Італії

Крозетто заявив, що близько третини європейських операцій залежать від внеску Італії, тоді як інші, більші країни роблять значно менше. Він додав, що участь у місіях має бути спільною відповідальністю всіх держав.

За даними видання, війна США та Ізраїлю проти Ірану порушила морські маршрути, важливі для світової торгівлі та енергопостачання, зокрема через Баб-ель-Мандебську й Ормузьку протоки. Асоціація італійських судновласників Assarmatori оцінює, що через Суецький канал проходить близько 40% торгівлі Італії з іншими країнами світу. Хусити посилили атаки на комерційне судноплавство та стратегічну інфраструктуру, а Саудівська Аравія завдавала ударів по їхніх цілях у Ємені.

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