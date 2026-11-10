在罗马，意大利国防部长圭多·克罗塞托表示，欧洲国家尚未采取具体措施，加强对红海航运的保护。这指的是欧盟海军任务 Aspides，该任务旨在保护商船免受也门胡塞武装的袭击，据《耶路撒冷邮报》报道。

呼吁加强任务

9月，克罗塞托呼吁欧盟加强于2024年启动的 Aspides。他表示，在提出这一呼吁后，他至今仍未看到具体决定。同时，这位部长指出，欧盟外交事务负责人卡娅·卡拉斯理解意大利请求的重要性。

在克罗塞托发出呼吁后，卡拉斯致函欧盟27个成员国，请求增加对该任务的投入。她表示，为使其有效运作，需要超过10艘军舰。意大利《Il Sole 24 Ore》报道称，关于追加投入的谈判迄今尚未取得成果，尤其是因为一些资源有限的国家不愿派出其装备。

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意大利的贡献

克罗塞托表示，约三分之一的欧洲行动依赖于意大利的贡献，而其他规模更大的国家所做的则少得多。他补充说，参与任务应是所有国家的共同责任。

据该报报道，美国和以色列针对伊朗的战争扰乱了对全球贸易和能源供应至关重要的海上航线，其中包括经由曼德海峡和霍尔木兹海峡的航线。意大利船东协会 Assarmatori 估计，意大利与世界其他国家贸易的约40%通过苏伊士运河。胡塞武装加强了对商业航运和战略基础设施的袭击，而沙特阿拉伯则对其在也门的目标实施了打击。

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