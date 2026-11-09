Były prezydent USA Joe Biden oświadczył, że leczenie raka czasami go spowalnia, dlatego ograniczy liczbę zaplanowanych publicznych spotkań poświęconych jego wspomnieniom Promise Me, America. Premiera książki jest zaplanowana na 17 listopada. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na wpis Bidena w serwisie X.

Reakcja na leczenie

Biden zaznaczył, że jego lekarze nadal pozytywnie oceniają reakcję na leczenie. Jednocześnie przyznał, że życie z chorobą wiąże się z trudnościami.

„Niektóre dni są lepsze od innych. To mnie nie zatrzymało. Ale czasami mnie spowalnia” — napisał Biden. Dodał, że nie będzie mógł przeprowadzić tylu spotkań poświęconych książce, na ile liczył.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wspomnienia o prezydenturze

Według Bidena diagnozę postawiono mu podczas pracy nad wspomnieniami. W książce opowiada o swojej prezydenturze, podjętych decyzjach i roli Ameryki w świecie.

Były prezydent podziękował ludziom za modlitwy i życzenia zdrowia. Wspomniał też radę swojego ojca: kiedy zostajesz powalony, musisz się podnieść.

Czytaj nas na