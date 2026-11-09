Экс-президент США Джо Байден заявил, что лечение рака иногда замедляет его, поэтому он сократит количество запланированных публичных бесед о мемуарах Promise Me, America. Выход книги запланирован на 17 ноября. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на публикацию Байдена в X.

Реакция на лечение

Байден отметил, что его врачи по-прежнему положительно оценивают реакцию на лечение. В то же время он признал, что жизнь с болезнью сопряжена с трудностями.

«Некоторые дни лучше других. Это не остановило меня. Но иногда это замедляет меня», — написал Байден. Он добавил, что не сможет провести столько бесед о книге, сколько надеялся.

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Мемуары о президентстве

По словам Байдена, диагноз ему поставили во время работы над мемуарами. В книге он рассказывает о своем президентстве, принятых решениях и роли Америки в мире.

Экс-президент поблагодарил людей за молитвы и добрые пожелания. Он также вспомнил совет своего отца: когда тебя сбивают с ног, нужно подняться.

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