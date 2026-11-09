Japonia zwróciła się do Chin o zapewnienia, że przewodniczący ChRL Xi Jinping przywita premier Japonii Sanae Takaichi podczas szczytu Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku w chińskim Shenzhen 18–19 listopada.

Oczekiwania Tokio

Japońscy urzędnicy oczekują, że chiński przywódca przynajmniej uściśnie dłoń Takaichi podczas spotkania przywódców APEC. Ma to być ich pierwsze spotkanie od sporu wokół Tajwanu, który podważył relacje dwustronne.

Jak informuje The Japan Times, strona japońska poprosiła Pekin o zapewnienie, że Takaichi będzie traktowana tak samo jak inni światowi przywódcy. Poinformowały o tym gazetę osoby zaznajomione ze sprawą, które nie były upoważnione do publicznego omawiania prywatnych kontaktów.

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Możliwy protest

Według rozmówców gazety Tokio zaprotestuje, jeśli na konferencję zaplanowano coś nietypowego w odniesieniu do Takaichi. Relacje Japonii i Chin w ciągu ostatniego roku znalazły się na jednym z najniższych poziomów od czasu normalizacji stosunków między krajami w 1972 roku.

Gdy Chiny ostatnio gościły APEC w 2014 roku, Xi Jinping uścisnął dłoń ówczesnego premiera Japonii Shinzo Abe, mimo napiętych relacji. Jednocześnie grunt pod ówczesne odprężenie w kontaktach dwustronnych przygotowywano kilka miesięcy przed szczytem.

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