W Meksyku uwolniono burmistrza Rio Bravo Almaraza — Al Jazeera

W Meksyku burmistrz przygranicznego miasta Rio Bravo, Miguel Ángel Almaraz, został uwolniony kilka godzin po uprowadzeniu w stanie Zacatecas. Federalni urzędnicy poinformowali, że wypuszczono go w niedzielę po tym, jak znalazł się w mieście Zacatecas.

Uzbrojeni ludzie przechwycili samochód

Jak informuje Al Jazeera, Almaraz został uprowadzony w sobotę, gdy podróżował z rodziną i przyjaciółmi w rejonie na granicy stanów Zacatecas i San Luis Potosi. Uzbrojeni ludzie przechwycili jego samochód, jednak pozostali pasażerowie zostali wypuszczeni.

Krewni burmistrza dotarli do jednego z miast w stanie San Luis Potosi i zgłosili incydent organom ścigania, podał departament bezpieczeństwa tego stanu. Przyczyny uprowadzenia nie zostały jeszcze ustalone. Władze badają okoliczności sprawy i ustalają, kto mógł być zamieszany w uprowadzenie.

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Przemoc w stanie Zacatecas

Almaraz stoi na czele gminy Rio Bravo w stanie Tamaulipas, liczącej około 110 tysięcy mieszkańców. Miasto leży około 11 kilometrów od granicy Meksyku z amerykańskim stanem Teksas.

Stan Zacatecas jest znany z działalności karteli Jalisco Nowej Generacji i Sinaloa, oskarżanych o ataki na cywilów i polityków. W sierpniu w pobliżu siedziby policji miejskiej w mieście Ojo Caliente eksplodował samochód-pułapka: rannych zostało 11 osób, uszkodzonych zostało także około 30 domów. Urzędnicy przypuszczali, że atak mógł być zemstą zorganizowanej grupy przestępczej po niedawnym aresztowaniu.

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