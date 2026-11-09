В Мексике освободили мэра Рио-Браво Альмараса — Al Jazeera

В Мексике мэра приграничного города Рио-Браво Мигеля Анхеля Альмараса освободили через несколько часов после похищения в штате Сакатекас. Федеральные чиновники сообщили, что его отпустили в воскресенье после того, как он оказался в городе Сакатекас.

Вооруженные люди перехватили автомобиль

Как сообщает Al Jazeera, Альмараса похитили в субботу, когда он путешествовал с семьей и друзьями в районе на границе штатов Сакатекас и Сан-Луис-Потоси. Вооруженные люди перехватили его автомобиль, однако других пассажиров отпустили.

Родственники мэра добрались до одного из городов штата Сан-Луис-Потоси и сообщили об инциденте правоохранителям, заявили в департаменте безопасности штата. Причины похищения пока не установлены. Власти расследуют обстоятельства дела и выясняют, кто мог быть причастен к похищению.

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Насилие в штате Сакатекас

Альмарас возглавляет муниципалитет Рио-Браво в штате Тамаулипас, где проживает около 110 тысяч человек. Город расположен примерно в 11 километрах от границы Мексики со штатом Техас в США.

Штат Сакатекас известен активностью картелей «Халиско Нового поколения» и «Синалоа», которых обвиняют в нападениях на гражданских лиц и политиков. В августе возле штаб-квартиры муниципальной полиции в городе Охо-Кальенте взорвался заминированный автомобиль: ранения получили 11 человек, также были повреждены около 30 домов. Чиновники предполагали, что нападение могло быть местью организованной преступной группировки после недавнего ареста.

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