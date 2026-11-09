Kanclerz Niemiec Friedrich Merz oświadczył, że zgłosi bawarską polityczkę Ilse Aigner jako kandydatkę na urząd prezydenta kraju. Jeśli zostanie wybrana, będzie pierwszą kobietą na stanowisku głowy państwa w Niemczech.

Merz poinformował o decyzji w niedzielę podczas kolacji dla liderów swojej partii, Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej. Jak podaje Al Jazeera, kandydatura Aigner ma zostać zatwierdzona na wspólnym spotkaniu CDU i Unii Chrześcijańsko-Społecznej w poniedziałek. W przypadku takiego zatwierdzenia niemal na pewno zostanie formalnie wybrana na prezydentkę.

Poparcie koalicji

Ilse Aigner reprezentuje Unię Chrześcijańsko-Społeczną, bawarską partię siostrzaną CDU, i jest przewodniczącą parlamentu Bawarii. Zgodnie z niemiecką praktyką polityczną partie koalicji rządowej powinny uzgodnić jednego kandydata na urząd prezydenta. W skład koalicji wchodzą CDU, CSU oraz Socjaldemokratyczna Partia Niemiec.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Socjaldemokraci wcześniej wielokrotnie wyrażali poparcie dla kandydatury Aigner. CSU zaproponowała ją już na początku roku, jednak CDU przez pewien czas nie udzielała ostatecznej zgody, podczas gdy Merz rozważał inne warianty. Spowodowało to napięcia w relacjach między partiami.

Wybory 30 stycznia

Następcę urzędującego prezydenta Franka-Waltera Steinmeiera 30 stycznia wybierze Zgromadzenie Federalne, które zwołuje się wyłącznie w celu przeprowadzenia wyborów prezydenckich. Steinmeier, przedstawiciel SPD, sprawuje urząd od 2017 roku i zakończy drugą pięcioletnią kadencję w marcu 2027 roku.

Prezydent Niemiec pełni głównie funkcje ceremonialne: podpisuje ustawy i formalnie powołuje ministrów. Jednocześnie głowa państwa może występować jako neutralny arbiter poza polityką partyjną i symbol jedności narodowej. 61-letnia Aigner rozpoczęła karierę polityczną w polityce lokalnej, a w 1998 roku została wybrana do parlamentu federalnego. Była również minister rolnictwa w rządzie Angeli Merkel, a w 2018 roku stanęła na czele parlamentu Bawarii.

Czytaj nas na