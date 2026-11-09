Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что выдвинет баварскую политикессу Ильзе Айгнер кандидаткой на пост президента страны. В случае избрания она станет первой женщиной на посту главы государства в Германии.

Мерц сообщил о решении в воскресенье во время ужина для руководителей своей партии — Христианско-демократического союза. Как сообщает Al Jazeera, кандидатуру Айгнер должны утвердить на совместной встрече ХДС и Христианско-социального союза в понедельник. В случае такого утверждения ее почти наверняка формально изберут президентом.

Поддержка коалиции

Ильзе Айгнер представляет Христианско-социальный союз — баварскую партию-сестру ХДС — и является председателем парламента Баварии. Согласно немецкой политической практике, партии правительственной коалиции должны согласовать единого кандидата на пост президента. В коалицию входят ХДС, ХСС и Социал-демократическая партия Германии.

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Социал-демократы ранее неоднократно выражали поддержку кандидатуре Айгнер. ХСС предложил ее еще в начале года, однако ХДС некоторое время не давал окончательного согласия, пока Мерц рассматривал другие варианты. Это вызвало напряженность в отношениях между партиями.

Выборы 30 января

Преемника действующего президента Франка-Вальтера Штайнмайера 30 января изберет Федеральное собрание, которое созывается исключительно для президентских выборов. Штайнмайер, представитель СДПГ, занимает должность с 2017 года и завершит второй пятилетний срок в марте 2027 года.

Президент Германии выполняет преимущественно церемониальные функции: подписывает законы и формально назначает министров. В то же время глава государства может выступать нейтральным арбитром вне партийной политики и символом национального единства. 61-летняя Айгнер начала политическую карьеру в местной политике, а в 1998 году была избрана в федеральный парламент. Она также была министром сельского хозяйства в правительстве Ангелы Меркель, а в 2018 году возглавила парламент Баварии.

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