默茨将提名艾格纳担任德国总统候选人——半岛电视台

德国总理弗里德里希·默茨表示，他将提名巴伐利亚政治人物伊尔泽·艾格纳为该国总统候选人。若当选，她将成为德国首位担任国家元首的女性。

默茨周日在为其所属政党基督教民主联盟领导层举行的晚宴上宣布了这一决定。正如半岛电视台报道，艾格纳的提名将于周一在基民盟和基督教社会联盟的联席会议上获得批准。若获批准，她几乎肯定将被正式选为总统。

联盟支持

伊尔泽·艾格纳代表基督教社会联盟——基民盟在巴伐利亚的姐妹党——并担任巴伐利亚议会议长。按照德国政治惯例，执政联盟各党必须就一名总统候选人达成一致。该联盟由基民盟、基社盟和德国社会民主党组成。

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社会民主党此前曾多次表示支持艾格纳的候选资格。基社盟早在年初就提议由她参选，但在默茨考虑其他选项期间，基民盟一度没有给予最终同意。这导致了各党之间关系紧张。

1月30日选举

现任总统弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔的继任者将于1月30日由联邦大会选出，该机构仅为总统选举而召开。施泰因迈尔是社民党代表，自2017年起担任总统，将于2027年3月结束第二个五年任期。

德国总统主要履行礼仪性职责：签署法律并正式任命部长。同时，国家元首可以作为党派政治之外的中立仲裁者，并成为国家团结的象征。现年61岁的艾格纳从地方政治起步，1998年当选联邦议会议员。她还曾在安格拉·默克尔政府中担任农业部长，并于2018年出任巴伐利亚议会议长。

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