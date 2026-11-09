W USA lider Demokratów w Izbie Reprezentantów Hakeem Jeffries oświadczył, że popiera rezolucję w sprawie impeachmentu sekretarza obrony Pete’a Hegsetha. Dokument ma zostać przedstawiony w najbliższych dniach. Jak informuje Al Jazeera, Jeffries nazwał siebie bezwarunkowym zwolennikiem rezolucji i wyraził przekonanie, że inicjatywa uzyska znaczące poparcie.

Rezolucja przeciwko Hegsethowi

Inicjatorem rezolucji był republikanin z Kentucky Thomas Massie, który opuszcza Izbę Reprezentantów. Jest on znany z krytyki wojny USA i Izraela przeciwko Iranowi. Jeffries oskarżył Hegsetha o nadużycie władzy, podważanie bezpieczeństwa narodowego oraz udział, jego zdaniem, w nierozważnej i kosztownej wojnie w Iranie. Twierdzenie to jest stanowiskiem lidera Demokratów.

Po wyborach śródokresowych 3 listopada Demokraci uzyskali kontrolę nad Izbą Reprezentantów i Senatem. Nowy skład Kongresu ma złożyć przysięgę 3 stycznia. Jeffries, który według publikacji może zostać kolejnym przewodniczącym Izby Reprezentantów, oświadczył, że Demokraci będą aktywnie działać przez pierwsze 100 dni pracy. Wśród priorytetów wymienił koszty życia oraz to, co określił jako bezprecedensową korupcję w administracji prezydenta Donalda Trumpa.

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Plany dochodzeń

Kongresmen Robert Garcia, który ubiega się o stanowisko przewodniczącego Komisji Nadzoru Izby Reprezentantów, oświadczył, że należy zbadać rolę Stephena Millera w polityce administracji Trumpa. Miller został w ubiegłym tygodniu mianowany szefem personelu Białego Domu. Garcia powiedział również, że warto sprawdzić działalność Elona Muska w Departamencie Efektywności Rządu (DOGE), w szczególności redukcję federalnych pracowników oraz możliwe naruszenie danych osobowych Amerykanów.

Komisje Kongresu mogą prowadzić przesłuchania, żądać dokumentów i wzywać świadków za pomocą wezwań sądowych. Do postawienia urzędnika w stan impeachmentu potrzebna jest zwykła większość w Izbie Reprezentantów, natomiast do skazania i usunięcia z urzędu — dwie trzecie głosów w Senacie. Prokurator generalny Todd Blanche oświadczył, że administracja jest gotowa przeciwdziałać dochodzeniom, a Trump wezwał Departament Sprawiedliwości do zbadania Demokratów w związku z ich planami wezwania jego sojuszników przed komisje Kongresu.

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