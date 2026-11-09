杰弗里斯支持弹劾五角大楼负责人赫格塞思 — 半岛电视台

美国众议院民主党领袖哈基姆·杰弗里斯表示，支持弹劾国防部长皮特·赫格塞思的决议。该文件预计将在未来几天内提出。据半岛电视台报道，杰弗里斯称自己是该决议的坚定支持者，并表示相信这项倡议将获得广泛支持。

针对赫格塞思的决议

该决议由即将离开众议院的肯塔基州共和党人托马斯·马西提出。他以批评美国和以色列针对伊朗的战争而闻名。杰弗里斯指责赫格塞思滥用权力、损害国家安全，并参与了他所称的在伊朗进行的一场鲁莽且代价高昂的战争。这一说法代表民主党领袖的立场。

在11月3日的中期选举后，民主党获得了众议院和参议院的控制权。新一届国会将于1月3日宣誓就职。据该媒体称，可能成为下一任众议院议长的杰弗里斯表示，民主党将在履职的前100天积极行动。他列出的优先事项包括生活成本问题，以及他所称的唐纳德·特朗普总统政府中前所未有的腐败。

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调查计划

正竞选众议院监督委员会主席职位的国会议员罗伯特·加西亚表示，有必要调查斯蒂芬·米勒在特朗普政府政策中的作用。米勒于上周被任命为白宫幕僚长。加西亚还表示，应审查埃隆·马斯克在政府效率部（DOGE）的活动，尤其是削减联邦雇员以及美国人个人数据可能遭泄露的问题。

国会委员会可以举行听证会、要求提供文件，并以传票传唤证人。弹劾一名官员需要众议院简单多数通过，而定罪和免职则需要参议院三分之二多数票。司法部长托德·布兰奇表示，政府已准备好应对这些调查；特朗普则呼吁司法部因民主党计划传唤其盟友到国会委员会作证而调查民主党人。

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