Джеффрис поддержал импичмент главы Пентагона Хегсета — Al Jazeera

В США лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил о поддержке резолюции об импичменте министра обороны Пита Хегсета. Ожидается, что документ внесут в ближайшие дни. Как сообщает Al Jazeera, Джеффрис назвал себя безоговорочным сторонником резолюции и выразил уверенность в значительной поддержке этой инициативы.

Резолюция против Хегсета

Инициатором резолюции выступил республиканец от Кентукки Томас Мэсси, который покидает Палату представителей. Он известен критикой войны США и Израиля против Ирана. Джеффрис обвинил Хегсета в злоупотреблении властью, подрыве национальной безопасности и участии, по его словам, в безрассудной и дорогостоящей войне в Иране. Это утверждение является позицией лидера демократов.

После промежуточных выборов 3 ноября демократы получили контроль над Палатой представителей и Сенатом. Новый состав Конгресса должен принести присягу 3 января. Джеффрис, который, по данным издания, может стать следующим спикером Палаты представителей, заявил, что демократы будут активно действовать в первые 100 дней работы. Среди приоритетов он назвал стоимость жизни и то, что охарактеризовал как беспрецедентную коррупцию в администрации президента Дональда Трампа.

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Планы расследований

Конгрессмен Роберт Гарсия, претендующий на должность председателя Комитета Палаты представителей по надзору, заявил о необходимости расследовать роль Стивена Миллера в политике администрации Трампа. Миллера на прошлой неделе назначили главой аппарата Белого дома. Гарсия также сказал, что стоит проверить деятельность Илона Маска в Департаменте эффективности правительства (DOGE), в частности сокращение федеральных служащих и возможную компрометацию персональных данных американцев.

Комитеты Конгресса могут проводить слушания, требовать документы и вызывать свидетелей повестками. Для объявления импичмента должностному лицу необходимо простое большинство в Палате представителей, а для осуждения и отстранения от должности — две трети голосов в Сенате. Генеральный прокурор Тодд Бланш заявил, что администрация готова противодействовать расследованиям, а Трамп призвал Министерство юстиции проверить демократов из-за их планов вызвать его союзников в комитеты Конгресса.

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