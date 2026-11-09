Международный грузовой аэропорт Эчжоу Хуаху в провинции Хубэй, Китай, 9 ноября открыл новый маршрут из Эчжоу через Эфиопию в Бразилию и Чили. Первый сезонный рейс с чилийской черешней прибыл в аэропорт утром того же дня, сообщает ECNS.

Рейсы дважды в неделю

Маршрут будут обслуживать грузовые самолеты Boeing 777 дважды в неделю. Они будут летать из Эчжоу через Аддис-Абебу в Эфиопии в Сан-Паулу в Бразилии и Сантьяго в Чили.

Новое сообщение соединяет китайский аэропорт с международным аэропортом Боле в Аддис-Абебе — крупным грузовым хабом Африки — и обеспечивает доступ к рынкам Южной Америки. Маршрут должен сократить количество перегрузок и время транспортировки свежих продуктов.

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По словам представителя аэропорта, на рейсах из Китая будут перевозить товары трансграничной электронной коммерции, а обратными рейсами будут доставлять южноамериканские свежие продукты, в частности черешню и лосось.

Еще один маршрут в Аргентину

Представитель аэропорта заявил, что импортируемые свежие продукты смогут попадать к китайским потребителям в течение 48 часов. Недавно аэропорт также открыл международный грузовой маршрут Эчжоу — Аддис-Абеба — Сан-Паулу — Буэнос-Айрес. Его выполняют грузовые Boeing 777 раз в неделю; основными грузами на этом направлении являются лосось и говядина.

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