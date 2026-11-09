Аеропорт Ечжоу відкрив вантажний маршрут до Ефіопії, Бразилії та Чилі — ECNS

Міжнародний вантажний аеропорт Ечжоу Хуаху в провінції Хубей, Китай, 9 листопада відкрив новий маршрут із Ечжоу через Ефіопію до Бразилії та Чилі. Перший сезонний рейс із чилійською черешнею прибув до аеропорту вранці того ж дня, повідомляє ECNS.

Рейси двічі на тиждень

Маршрут обслуговуватимуть вантажні літаки Boeing 777 двічі на тиждень. Вони літатимуть з Ечжоу через Аддис-Абебу в Ефіопії до Сан-Паулу в Бразилії та Сантьяго в Чилі.

Нове сполучення з’єднує китайський аеропорт із міжнародним аеропортом Боле в Аддис-Абебі — великим вантажним хабом Африки — та забезпечує доступ до ринків Південної Америки. Маршрут має скоротити кількість перевантажень і час транспортування свіжих продуктів.

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За словами представника аеропорту, на рейсах із Китаю перевозитимуть товари транскордонної електронної комерції, а зворотними рейсами доставлятимуть південноамериканські свіжі продукти, зокрема черешню та лосось.

Ще один маршрут до Аргентини

Представник аеропорту заявив, що імпортовані свіжі продукти зможуть потрапляти до китайських споживачів протягом 48 годин. Нещодавно аеропорт також відкрив міжнародний вантажний маршрут Ечжоу — Аддис-Абеба — Сан-Паулу — Буенос-Айрес. Його виконують вантажними Boeing 777 раз на тиждень; основними вантажами на цьому напрямку є лосось і яловичина.

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