Międzynarodowy port lotniczy cargo Ezhou Huahu w prowincji Hubei w Chinach 9 listopada otworzył nową trasę z Ezhou przez Etiopię do Brazylii i Chile. Pierwszy sezonowy lot z chilijskimi czereśniami przyleciał na lotnisko rano tego samego dnia, informuje ECNS.

Loty dwa razy w tygodniu

Trasę będą obsługiwać samoloty cargo Boeing 777 dwa razy w tygodniu. Będą latać z Ezhou przez Addis Abebę w Etiopii do São Paulo w Brazylii i Santiago w Chile.

Nowe połączenie łączy chińskie lotnisko z międzynarodowym lotniskiem Bole w Addis Abebie, dużym afrykańskim hubem cargo, oraz zapewnia dostęp do rynków Ameryki Południowej. Trasa ma zmniejszyć liczbę przeładunków i skrócić czas transportu świeżych produktów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Według przedstawiciela lotniska rejsami z Chin będą przewożone towary transgranicznego handlu elektronicznego, a lotami powrotnymi będą dostarczane południowoamerykańskie świeże produkty, w tym czereśnie i łosoś.

Kolejna trasa do Argentyny

Przedstawiciel lotniska oświadczył, że importowane świeże produkty będą mogły trafiać do chińskich konsumentów w ciągu 48 godzin. Lotnisko niedawno otworzyło również międzynarodową trasę cargo Ezhou — Addis Abeba — São Paulo — Buenos Aires. Jest ona obsługiwana przez samoloty cargo Boeing 777 raz w tygodniu; głównymi ładunkami na tym kierunku są łosoś i wołowina.

Czytaj nas na