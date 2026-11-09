В Германии исследователи обнаружили связь между стрессом, пережитым во время пандемии COVID-19, и признаками ускоренного эпигенетического старения у подростков. Как сообщает ScienceAlert, ученые проанализировали образцы слюны более чем 1 тысячи участников в возрасте примерно от 8 до 29 лет.

Сравнили данные до и после локдаунов

Для работы использовали данные проекта TwinLife Epigenetic Change Satellite. Образцы у детей в возрасте 8–10 лет, подростков 14–16 лет и взрослых 20–29 лет собирали до первого локдауна в Германии в марте 2020 года, а затем повторно в 2021–2022 годах — после второго локдауна.

Ученые оценивали возрастные изменения метилирования ДНК с помощью четырех эпигенетических часов. Три из четырех методов — PedBE, GrimAge2 и DunedinPACE — зафиксировали статистически значимый рост показателей ускорения или темпа биологического старения по сравнению с допандемическим уровнем в общей выборке. Каждый из этих инструментов выявил такие изменения в двух возрастных группах. Часы PedBE применяли только для детей и подростков.

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Наиболее четкая связь — у подростков

Только одни из использованных эпигенетических часов показали ускоренное старение у детей. Авторы предполагают, что другие инструменты могут быть недостаточно чувствительными или не полностью адаптированными для оценки таких изменений в детском возрасте.

Когда результаты анализа ДНК сравнили с самооценкой переживаний во время пандемии, связь между ощущением стресса и ускоренным биологическим старением обнаружили только среди подростков. Более сильные признаки такого старения фиксировали у тех, кто острее воспринимал ограничения свободы и разлуку с важными для них людьми, хотя результаты зависели от конкретных эпигенетических часов.

В то же время наиболее сильными факторами, связанными с ускоренным эпигенетическим старением во всех возрастных группах, стали более высокий индекс массы тела и воздействие курения. Исследователи отметили, что малоподвижный образ жизни и увеличение веса во время пандемии также могли частично повлиять на изменения показателей GrimAge2 и DunedinPACE. Для выяснения длительности этих изменений и их связи с будущими последствиями для здоровья необходимы дальнейшие наблюдения.

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