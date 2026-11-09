研究称疫情压力与青少年加速衰老有关 — ScienceAlert

德国研究人员发现，在COVID-19疫情期间经历的压力与青少年出现加速表观遗传衰老迹象之间存在关联。据ScienceAlert报道，科学家分析了1,000多名约8岁至29岁参与者的唾液样本。

比较封锁前后的数据

研究使用了TwinLife Epigenetic Change Satellite项目的数据。研究人员在德国于2020年3月实施首次封锁前采集了8至10岁儿童、14至16岁青少年和20至29岁成年人的样本，随后又在2021至2022年间、第二次封锁后再次采集样本。

科学家利用四种表观遗传时钟评估了DNA甲基化的年龄相关变化。四种方法中的三种——PedBE、GrimAge2和DunedinPACE——在总体样本中记录到生物衰老加速程度或速度指标较疫情前水平显著上升。每种工具均在两个年龄组中发现了这类变化。PedBE时钟仅用于儿童和青少年。

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最明确的关联出现在青少年中

在所使用的表观遗传时钟中，只有一种显示儿童存在加速衰老。作者认为，其他工具可能不够敏感，或尚未完全适用于评估儿童期的此类变化。

当DNA分析结果与对疫情期间经历的自我评估进行比较时，只有在青少年中发现了压力感与生物衰老加速之间的关联。对自由受限以及与重要之人分离感受更强烈的人，记录到了更明显的此类衰老迹象，不过结果取决于具体使用的表观遗传时钟。

同时，与所有年龄组加速表观遗传衰老关联最强的因素是较高的体重指数和吸烟暴露。研究人员指出，疫情期间久坐的生活方式和体重增加也可能部分影响了GrimAge2和DunedinPACE指标的变化。还需要进一步观察，以确定这些变化持续多久，以及它们与未来健康后果之间的关联。

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