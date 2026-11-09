W Niemczech naukowcy wykryli związek między stresem doświadczanym podczas pandemii COVID-19 a oznakami przyspieszonego starzenia epigenetycznego u nastolatków. Jak podaje ScienceAlert, naukowcy przeanalizowali próbki śliny od ponad 1 tys. uczestników w wieku około 8–29 lat.

Porównano dane sprzed i po lockdownach

W badaniu wykorzystano dane z projektu TwinLife Epigenetic Change Satellite. Próbki od dzieci w wieku 8–10 lat, nastolatków w wieku 14–16 lat oraz dorosłych w wieku 20–29 lat pobrano przed pierwszym lockdownem w Niemczech w marcu 2020 roku, a następnie ponownie w latach 2021–2022 — po drugim lockdownie.

Naukowcy oceniali związane z wiekiem zmiany metylacji DNA za pomocą czterech zegarów epigenetycznych. Trzy z czterech metod — PedBE, GrimAge2 i DunedinPACE — wykazały statystycznie istotny wzrost wskaźników przyspieszenia lub tempa biologicznego starzenia w porównaniu z poziomem sprzed pandemii w całej badanej próbie. Każde z tych narzędzi wykryło takie zmiany w dwóch grupach wiekowych. Zegar PedBE zastosowano wyłącznie u dzieci i nastolatków.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Najwyraźniejszy związek stwierdzono u nastolatków

Tylko jeden z zastosowanych zegarów epigenetycznych wykazał przyspieszone starzenie u dzieci. Autorzy przypuszczają, że pozostałe narzędzia mogą nie być wystarczająco czułe lub w pełni dostosowane do oceny takich zmian w dzieciństwie.

Gdy wyniki analizy DNA porównano z samooceną doświadczeń podczas pandemii, związek między odczuwanym stresem a przyspieszonym biologicznym starzeniem wykryto wyłącznie wśród nastolatków. Silniejsze oznaki takiego starzenia odnotowano u osób, które bardziej dotkliwie odbierały ograniczenia wolności i rozłąkę z ważnymi dla nich ludźmi, choć wyniki zależały od konkretnego zegara epigenetycznego.

Jednocześnie najsilniejszymi czynnikami związanymi z przyspieszonym starzeniem epigenetycznym we wszystkich grupach wiekowych były wyższy wskaźnik masy ciała i ekspozycja na palenie. Badacze zaznaczyli, że siedzący tryb życia i przyrost masy ciała podczas pandemii również mogły częściowo wpłynąć na zmiany wskaźników GrimAge2 i DunedinPACE. Potrzebne są dalsze obserwacje, aby ustalić czas trwania tych zmian oraz ich związek z przyszłymi konsekwencjami zdrowotnymi.

Czytaj nas na