Brytyjsko-somalijska bokserka Ramla Ali po raz pierwszy została mistrzynią świata w wieku 36 lat, pokonując Amerykankę Mikiah Kreps niejednogłośną decyzją sędziów w walce o wakujące tytuły WBO i IBF w wadze superpiórkowej. Dziesięciorundowy pojedynek odbył się w Arlington w Teksasie w USA.

Dwóch sędziów przyznało zwycięstwo Ali punktacją 97:92 i 96:93, natomiast trzeci wskazał wygraną Kreps 98:91. Jak informuje The Guardian, redakcja punktowała walkę 97:92 na korzyść Kreps.

Nokdaun i statystyki ciosów

W trzeciej rundzie Ali posłała Kreps na deski prawym sierpowym w szczękę — jej rywalka dotknęła maty rękawicą. Po tym 30-letnia Amerykanka zwiększyła tempo, stale wywierała presję na Ali i, według oceny The Guardian, kontrolowała większość kolejnych rund.

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Według statystyk Compubox Kreps trafiła 115 ciosów wobec 78 Ali, w tym miała przewagę w ciosach mocnych — 91 do 70. Zadała także 525 ciosów, podczas gdy Ali 346, i trafiła więcej ciosów w ośmiu z dziesięciu rund.

Reakcja po walce

Po ogłoszeniu wyniku Ali padła na kolana i zapłakała. Zadedykowała zwycięstwo ojcu, który zmarł w maju. „Nie potrafię wyrazić słowami, co to znaczy dla mnie i dla całej Somalii” — powiedziała bokserka po walce.

Promotor Lou DiBella nazwał decyzję sędziów oburzającą i wezwał do zbadania wystawionych punktacji. Ali ma bilans 12 zwycięstw, dwie porażki i trzy nokauty; dla Kreps porażka była pierwszą w karierze — jej bilans wynosi 11-1 i trzy nokauty.

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