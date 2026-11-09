Британско-сомалийская боксёрша Рамла Али впервые стала чемпионкой мира в 36 лет, победив американку Микаю Крепс раздельным решением судей в бою за вакантные титулы WBO и IBF во втором полулёгком весе. Десятираундовый поединок состоялся в Арлингтоне, штат Техас, США.

Двое судей отдали победу Али со счётом 97:92 и 96:93, тогда как третий зафиксировал победу Крепс — 98:91. Как сообщает The Guardian, издание оценило бой со счётом 97:92 в пользу Крепс.

Нокдаун и статистика ударов

В третьем раунде Али отправила Крепс в нокдаун правым хуком в подбородок — соперница коснулась настила перчаткой. После этого 30-летняя американка увеличила темп, постоянно оказывала давление на Али и, по оценке The Guardian, контролировала большинство последующих раундов.

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По статистике Compubox, Крепс нанесла 115 точных ударов против 78 у Али, в том числе превзошла её по силовым ударам — 91 против 70. Она также выбросила 525 ударов, тогда как Али — 346, и нанесла больше точных ударов в восьми из десяти раундов.

Реакция после боя

После объявления результата Али опустилась на колени и заплакала. Она посвятила победу отцу, который умер в мае. «Я не могу передать словами, что это значит для меня и для всего Сомали», — сказала боксёрша после боя.

Промоутер Лу ДиБелла назвал решение судей возмутительным и призвал расследовать выставленные оценки. У Али рекорд: 12 побед, два поражения и три нокаута; для Крепс это поражение стало первым в карьере — её рекорд составляет 11-1, три нокаута.

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