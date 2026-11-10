В австралийском штате Квинсленд министр здравоохранения Тим Николлс заявил, что в настоящее время нет сроков обнародования плана развития медицинских кадров. В августе он говорил, что документ дорабатывается и будет представлен немного позже в этом году, сообщает ABC News.

План все еще дорабатывают

Отвечая на вопросы в Рокгемптоне, Николлс заявил, что правительство хочет надлежащим образом подготовить план, а не устанавливать дедлайн ради заголовков. По его словам, после завершения этой работы власти представят документ, которому люди смогут доверять и который должен обеспечить необходимое количество специалистов в нужных регионах.

Год назад анализ кадровых потребностей показал, что к 2032 году Квинсленду потребуются 6 тысяч новых врачей и 46 тысяч работников сферы здравоохранения. После этого анализа должны были подготовить план, который определял бы, как штат будет привлекать этих специалистов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Неравенство между регионами

Исследование также выявило различия в обеспеченности медицинскими работниками между региональными и городскими районами. В некоторых смежных медицинских специальностях кадровый дефицит в регионах достигал 50%, тогда как 72% прироста персонала приходилось преимущественно на городские районы.

Президент AMA Queensland, доцент Эрика Гэннон, заявила, что комплексный план необходим для преодоления нехватки кадров, прежде всего в региональных и отдаленных районах штата. По ее словам, спрос на медицинские услуги будет расти из-за увеличения и старения населения, а также использования более сложных и часто дорогостоящих медицинских технологий. Анализ также показал, что пятая часть зарегистрированных медицинских работников Квинсленда уже достигла или приближается к пенсионному возрасту.

Лидер оппозиции Стивен Майлз призвал срочно обнародовать план. В то же время министр профессионального образования Роз Бейтс объявила о расширении правительственной бесплатной программы подготовки медсестер: в TAFE стали доступны еще 2 тысячи мест.

Читай нас в