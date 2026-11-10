Индекс потребительских цен вырос на 0,4% в октябре — The Hill

Индекс потребительских цен в октябре вырос на 0,4% по сравнению с сентябрём. Данные опубликовало Бюро трудовой статистики, сообщает The Hill.

В то же время ведомство не предоставило данных об изменении цен в годовом выражении — по сравнению с октябрём 2025 года. Причиной стала рекордно длительная приостановка работы федерального правительства, которая продолжалась весь октябрь. До публикации данных Федеральный резервный банк Кливленда прогнозировал месячный рост индекса на 0,2% и годовой — на 3,7%.

Топливо и продукты дорожали

Цены на бензин в октябре выросли на 1% после повышения на 9,1% в сентябре. Средняя стоимость галлона обычного бензина по состоянию на вторник составляла 3,98 доллара, согласно данным AAA. Это примерно на 40 центов меньше, чем месяц назад, но приблизительно на 80 центов больше, чем год назад.

В целом цены на энергоносители за месяц повысились на 0,7%, тогда как в сентябре выросли на 5,2%. AAA также сообщила, что дизельное топливо стоит на 2,42 доллара за галлон больше, чем год назад. The Hill связывает подорожание топлива с войной с Ираном, которая, по данным издания, продолжается девятый месяц.

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Продукты питания в октябре подорожали на 0,5% по сравнению с сентябрём. Базовая инфляция, которая не учитывает изменчивые цены на продукты и энергоносители, выросла на 0,3% за месяц. В предыдущем месяце годовая базовая инфляция составляла 2,6%.

Ожидания относительно ставки

В сентябре Федеральная резервная система повысила процентные ставки на четверть процентного пункта — впервые с июля 2023 года. В прошлом месяце Федеральный комитет по операциям на открытом рынке оставил ставки без изменений решением при голосовании 10 против 2.

По данным инструмента CME FedWatch, в понедельник трейдеры оценивали вероятность нового повышения ставки на четверть процентного пункта на заседании 8–9 декабря в 84,2%.

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