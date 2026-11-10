10月消费者价格指数上涨0.4%——The Hill

与9月相比，消费者价格指数10月上涨0.4%。美国劳工统计局公布了相关数据，The Hill报道。

与此同时，该机构没有提供按年计算的价格变动数据——即与2025年10月相比的数据。原因是创纪录的长期联邦政府停摆，停摆持续了整个10月。克利夫兰联邦储备银行在数据发布前预测，该指数月度上涨0.2%，年度上涨3.7%。

燃料和食品价格上涨

10月汽油价格上涨1%，此前9月上涨9.1%。根据AAA的数据，截至周二，普通汽油每加仑的平均价格为3.98美元。这比一个月前低约40美分，但比一年前高约80美分。

总体而言，能源价格当月上涨0.7%，而9月上涨5.2%。AAA还表示，柴油价格比一年前每加仑高2.42美元。The Hill将燃料价格上涨与对伊战争联系起来；据该媒体称，这场战争已持续第九个月。

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与9月相比，食品价格10月上涨0.5%。不计入波动较大的食品和能源价格的核心通胀当月上涨0.3%。上个月，年度核心通胀率为2.6%。

对利率的预期

9月，美联储将利率上调四分之一个百分点，这是自2023年7月以来首次加息。上个月，联邦公开市场委员会以10票对2票的表决结果维持利率不变。

根据CME FedWatch工具，周一交易员预计，在12月8日至9日的会议上再次加息四分之一个百分点的概率为84.2%。

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