Indeks cen konsumpcyjnych wzrósł w październiku o 0,4% — The Hill

Indeks cen konsumpcyjnych wzrósł w październiku o 0,4% w porównaniu z wrześniem. Dane opublikowało Biuro Statystyki Pracy, informuje The Hill.

Jednocześnie urząd nie podał danych o zmianie cen w ujęciu rocznym — w porównaniu z październikiem 2025 roku. Powodem było rekordowo długie zawieszenie pracy rządu federalnego, które trwało przez cały październik. Przed publikacją danych Bank Rezerwy Federalnej w Cleveland prognozował miesięczny wzrost indeksu o 0,2% oraz roczny o 3,7%.

Paliwo i żywność drożały

Ceny benzyny wzrosły w październiku o 1% po wzroście o 9,1% we wrześniu. Według AAA średnia cena galona zwykłej benzyny wynosiła we wtorek 3,98 dolara. To około 40 centów mniej niż miesiąc temu, ale około 80 centów więcej niż rok temu.

Ogółem ceny energii wzrosły w ciągu miesiąca o 0,7%, podczas gdy we wrześniu wzrosły o 5,2%. AAA poinformowała również, że olej napędowy kosztuje o 2,42 dolara za galon więcej niż rok temu. The Hill wiąże wzrost cen paliw z wojną z Iranem, która według publikacji trwa już dziewiąty miesiąc.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ceny żywności wzrosły w październiku o 0,5% w porównaniu z wrześniem. Inflacja bazowa, która nie uwzględnia zmiennych cen żywności i energii, wzrosła w ciągu miesiąca o 0,3%. W poprzednim miesiącu roczna inflacja bazowa wynosiła 2,6%.

Oczekiwania dotyczące stóp

We wrześniu Rezerwa Federalna podniosła stopy procentowe o ćwierć punktu procentowego — po raz pierwszy od lipca 2023 roku. W ubiegłym miesiącu Federalny Komitet Otwartego Rynku pozostawił stopy bez zmian w głosowaniu 10 do 2.

Według narzędzia CME FedWatch, w poniedziałek traderzy oceniali prawdopodobieństwo kolejnej podwyżki stóp o ćwierć punktu procentowego na posiedzeniu 8–9 grudnia na 84,2%.

Czytaj nas na