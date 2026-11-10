Індекс споживчих цін зріс на 0,4% у жовтні — The Hill

Індекс споживчих цін у жовтні зріс на 0,4% порівняно з вереснем. Дані оприлюднило Бюро статистики праці, повідомляє The Hill.

Водночас відомство не надало даних про зміну цін у річному вимірі — порівняно з жовтнем 2025 року. Причиною стало рекордно тривале припинення роботи федерального уряду, яке тривало весь жовтень. Федеральний резервний банк Клівленда до публікації даних прогнозував місячне зростання індексу на 0,2% та річне — на 3,7%.

Пальне та продукти дорожчали

Ціни на бензин у жовтні зросли на 1% після підвищення на 9,1% у вересні. Середня вартість галона звичайного бензину станом на вівторок становила 3,98 долара, за даними AAA. Це приблизно на 40 центів менше, ніж місяць тому, але орієнтовно на 80 центів більше, ніж рік тому.

Загалом ціни на енергоносії за місяць підвищилися на 0,7%, тоді як у вересні зросли на 5,2%. AAA також повідомила, що дизельне пальне коштує на 2,42 долара за галон більше, ніж рік тому. The Hill пов’язує подорожчання пального з війною з Іраном, яка, за даними видання, триває дев’ятий місяць.

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Продукти харчування в жовтні подорожчали на 0,5% проти вересня. Базова інфляція, що не враховує мінливі ціни на продукти та енергоносії, зросла на 0,3% за місяць. У попередньому місяці річна базова інфляція становила 2,6%.

Очікування щодо ставки

У вересні Федеральна резервна система підвищила відсоткові ставки на чверть відсоткового пункту — вперше з липня 2023 року. Минулого місяця Федеральний комітет з операцій на відкритому ринку залишив ставки без змін рішенням із голосуванням 10 проти 2.

За даними інструменту CME FedWatch, у понеділок трейдери оцінювали ймовірність нового підвищення ставки на чверть відсоткового пункту на засіданні 8–9 грудня у 84,2%.

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