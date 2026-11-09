36岁的英籍索马里拳手拉姆拉·阿里首次成为世界冠军，她在争夺空缺WBO和IBF次轻量级冠军头衔的比赛中，以分歧判定战胜美国拳手米基亚·克雷普斯。这场10回合比赛在美国得克萨斯州阿灵顿举行。

两名裁判以97比92和96比93判阿里获胜，而第三名裁判则以98比91判克雷普斯获胜。正如《卫报》报道，该媒体以97比92将这场比赛判给克雷普斯。

击倒与出拳数据

第三回合中，阿里用一记击中下巴的右勾拳将克雷普斯击倒，对手用手套触及拳台地面。此后，这名30岁的美国拳手加快了节奏，持续向阿里施压，并且据《卫报》评估，她控制了之后的大多数回合。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

根据Compubox统计，克雷普斯击中115拳，阿里为78拳；其中在重拳方面占优，为91比70。她还出拳525次，而阿里为346次，并在10个回合中的8个回合击中更多拳。

赛后反应

结果公布后，阿里跪倒在地并哭了起来。她将这场胜利献给5月去世的父亲。“我无法用言语表达这对我以及整个索马里意味着什么，”这名拳手赛后表示。

推广人卢·迪贝拉称裁判的决定令人愤慨，并呼吁调查打分。阿里的战绩为12胜、2负、3次击倒；这场失利是克雷普斯职业生涯首败，她的战绩为11胜1负、3次击倒。

关注我们在