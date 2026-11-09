Uber在美国15座城市推出停车位预订服务 — TechCrunch

Uber在美国推出了Uber Parking服务，允许司机通过应用程序预订和支付停车位费用。在第一阶段，该服务将在15座城市上线，包括纽约、洛杉矶、芝加哥、旧金山、迈阿密、西雅图和华盛顿。TechCrunch报道称。

SpotHero网络

这项新服务在Uber收购停车应用SpotHero约九个月后推出。通过这笔交易，该公司获得了覆盖400多个城市的网络，其中包括1.3万个车库、停车场和代客泊车服务。

目前，Uber Parking主要面向驾驶私家车出行的人群。在应用中，用户可以指定目的地、日期和时间，在互动地图上查看可用选项，并按类型筛选车位：自助停车、代客泊车服务、车库或露天停车场。预订费用会在下单前显示。

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通过二维码或车牌号进入

要进行预订，用户需要输入车辆信息，并使用与Uber钱包绑定的支付方式。在现场，司机可通过专属二维码或车牌识别系统进入停车场。该公司还表示，在预订开始时间前可以免费取消预订。

Uber还计划将停车地点用于与其合作的自动驾驶运输公司。这些地点可作为自动驾驶汽车等待和准备的场所，据该公司称，这将有助于减少拥堵以及没有乘客或货物时的行驶里程。

Uber向Uber One会员提供机会：对于符合优惠条件的停车预订，可获得10%的积分。这些积分可用于Uber乘车服务或通过Uber Eats下单。

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