Uber uruchomił w USA usługę Uber Parking, która pozwala kierowcom rezerwować i opłacać miejsca parkingowe za pośrednictwem aplikacji. W pierwszym etapie usługa będzie dostępna w 15 miastach, w tym w Nowym Jorku, Los Angeles, Chicago, San Francisco, Miami, Seattle i Waszyngtonie. Informuje o tym TechCrunch.

Sieć SpotHero

Nową usługę uruchomiono około dziewięć miesięcy po przejęciu przez Uber aplikacji parkingowej SpotHero. Dzięki tej transakcji firma uzyskała dostęp do sieci 13 tys. garaży, parkingów i usług parkingowych z obsługą valet w ponad 400 miastach.

Obecnie Uber Parking jest skierowany przede wszystkim do osób jeżdżących własnymi samochodami. W aplikacji użytkownicy mogą wskazać miejsce docelowe, datę i godzinę, przeglądać dostępne opcje na interaktywnej mapie oraz filtrować miejsca według typu: samodzielne parkowanie, usługa valet, garaż lub otwarty parking. Koszt rezerwacji jest wyświetlany przed złożeniem zamówienia.

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Dostęp za pomocą kodu QR lub numeru rejestracyjnego

Aby dokonać rezerwacji, należy wprowadzić dane samochodu i skorzystać z metody płatności powiązanej z portfelem Uber. Na miejscu kierowca będzie mógł wjechać na parking za pomocą unikalnego kodu QR lub systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Firma poinformowała również, że rezerwację można bezpłatnie anulować przed godziną jej rozpoczęcia.

Uber planuje także wykorzystywać parkingi dla firm z sektora transportu autonomicznego, z którymi współpracuje. Takie miejsca mogą służyć jako lokalizacje do oczekiwania i przygotowywania autonomicznych pojazdów, co według firmy pomoże zmniejszyć korki i przebieg bez pasażerów lub ładunku.

Uber oferuje uczestnikom programu Uber One możliwość otrzymania 10% w kredytach za rezerwacje parkingowe spełniające warunki oferty. Kredyty te będzie można wykorzystać na przejazdy Uber lub zamówienia przez Uber Eats.

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