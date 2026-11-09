Uber запустил бронирование парковок в 15 городах США — TechCrunch

Uber запустил в США сервис Uber Parking, который позволяет водителям бронировать и оплачивать парковочные места через приложение. На первом этапе услуга станет доступна в 15 городах, в том числе в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго, Сан-Франциско, Майами, Сиэтле и Вашингтоне. Об этом сообщает TechCrunch.

Сеть SpotHero

Новый сервис запустили примерно через девять месяцев после приобретения Uber приложения для парковки SpotHero. Благодаря этой сделке компания получила доступ к сети из 13 тысяч гаражей, парковок и сервисов парковки с услугой валета более чем в 400 городах.

Сейчас Uber Parking ориентирован прежде всего на людей, которые ездят на собственных автомобилях. В приложении пользователи могут указать пункт назначения, дату и время, просмотреть доступные варианты на интерактивной карте и отфильтровать места по типу: самостоятельная парковка, услуга валета, гараж или открытая площадка. Стоимость бронирования показывается до оформления заказа.

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Доступ по QR-коду или номеру автомобиля

Для бронирования необходимо ввести данные автомобиля и воспользоваться способом оплаты, привязанным к кошельку Uber. На месте водитель сможет попасть на парковку с помощью уникального QR-кода или системы распознавания номерного знака. Компания также заявила, что отменить бронирование можно бесплатно до времени его начала.

Uber также планирует использовать парковочные локации для компаний в сфере автономного транспорта, с которыми сотрудничает. Такие места могут служить локациями для ожидания и подготовки автономных автомобилей, что, по заявлению компании, поможет сократить заторы и пробег без пассажиров или груза.

Uber предлагает участникам программы Uber One возможность получить 10% кредитов за бронирование парковки, соответствующее условиям предложения. Эти кредиты можно будет потратить на поездки Uber или заказы через Uber Eats.

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