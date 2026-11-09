据巴勒斯坦和阿拉伯媒体报道，巴勒斯坦纳布卢斯省长加桑·达格拉斯因一场万圣节主题派对引发争议，下令将新近开业的Cafe Omsiat咖啡馆关闭一周。《耶路撒冷邮报》对此作出了报道。

省长的决定

据独立巴勒斯坦通讯社SWA报道，达格拉斯还成立了一个委员会，以审议围绕该场所的情况。咖啡馆被临时关闭的理由是需要维护公共安宁。

争议始于社交媒体上传播了派对参与者身着服装的照片。此后，活动人士和知名巴勒斯坦人士呼吁对该咖啡馆采取措施。

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对庆祝活动的批评

巴勒斯坦通讯社Ma’an刊登了艾哈迈德·拉菲克·阿瓦德博士的一篇文章。阿瓦德是巴勒斯坦广播电视事业的奠基人之一，也是巴勒斯坦文化委员会成员。他称该活动不可接受，并表示这一庆祝活动与巴勒斯坦社会和文化价值观相悖。

阿瓦德表示：“我们根本不庆祝鬼魂及其回归，不与它们玩耍，甚至不承认或尊重它们。万圣节与我们毫无关系。”他还对黑色星期五和情人节等活动在巴勒斯坦生活中日益显眼表示担忧。

纳布卢斯市政府未回应《耶路撒冷邮报》就此发表评论的请求。

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