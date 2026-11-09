В Наблусе, Палестина, губернатор Гассан Даглас распорядился на неделю закрыть недавно открывшееся кафе Cafe Omsiat после спора вокруг тематической вечеринки к Хэллоуину. Об этом Jerusalem Post сообщило со ссылкой на палестинские и арабские СМИ.

Решение губернатора

По данным независимого палестинского агентства SWA, Даглас также создал комитет для рассмотрения ситуации вокруг заведения. Временное закрытие кафе объяснили необходимостью сохранения общественного спокойствия.

Спор возник после того, как в социальных сетях распространились фотографии посетителей вечеринки в костюмах. После этого активисты и известные палестинские деятели призвали принять меры против кафе.

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Критика празднования

Палестинское агентство Ma’an опубликовало статью доктора Ахмада Рафика Авада — одного из деятелей, стоявших у истоков палестинского радио и телевидения, и члена Совета палестинской культуры. Он назвал мероприятие неприемлемым и заявил, что празднование противоречит палестинским социальным и культурным ценностям.

«Мы просто не празднуем призраков, их возвращение, не играем с ними и даже не признаем и не уважаем их. Хэллоуин не имеет к нам никакого отношения», — заявил Авад. Он также выразил обеспокоенность тем, что в палестинской жизни все заметнее становятся такие события, как Черная пятница и День святого Валентина.

Муниципалитет Наблуса не ответил на запрос Jerusalem Post о комментарии.

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