W Nablusie w Palestynie gubernator Ghassan Daglas nakazał zamknąć na tydzień niedawno otwartą kawiarnię Cafe Omsiat po sporze wokół imprezy tematycznej z okazji Halloween. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na palestyńskie i arabskie media.

Decyzja gubernatora

Według niezależnej palestyńskiej agencji SWA Daglas powołał także komisję do zbadania sytuacji wokół lokalu. Tymczasowe zamknięcie kawiarni uzasadniono potrzebą zachowania spokoju publicznego.

Spór wybuchł po tym, jak w mediach społecznościowych rozpowszechniły się zdjęcia uczestników imprezy w kostiumach. Następnie aktywiści i znane palestyńskie postacie wezwali do podjęcia działań przeciwko kawiarni.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Krytyka świętowania

Palestyńska agencja Ma’an opublikowała artykuł doktora Ahmada Rafiqa Awada, jednego z działaczy stojących u początków palestyńskiego radia i telewizji oraz członka Palestyńskiej Rady Kultury. Nazwał on wydarzenie niedopuszczalnym i stwierdził, że świętowanie jest sprzeczne z palestyńskimi wartościami społecznymi i kulturowymi.

„Po prostu nie świętujemy duchów, ich powrotu, nie bawimy się nimi, a nawet ich nie uznajemy ani nie szanujemy. Halloween nie ma z nami nic wspólnego” — powiedział Awad. Wyraził także zaniepokojenie, że w palestyńskim życiu coraz bardziej widoczne stają się takie wydarzenia jak Black Friday i Walentynki.

Władze miejskie Nablusu nie odpowiedziały na prośbę Jerusalem Post o komentarz.

Czytaj nas na