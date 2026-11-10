В Сингапуре потребителям, которые владеют или пользуются сушильными машинами Elba модели EBD 602S, посоветовали по возможности прекратить их использование. Причиной стали шесть сообщений об инцидентах с пожарами за последние пять месяцев.

Предупреждение для владельцев модели EBD 602S

Рекомендацию 10 ноября опубликовало Управление по безопасности потребительских товаров Сингапура (CPSO), входящее в состав Комиссии по конкуренции и защите прав потребителей Сингапура. Как сообщает Channel NewsAsia, в ведомстве считают, что для этой модели может существовать повышенный риск пожара.

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Модель EBD 602S больше не продается в розничных магазинах Сингапура, однако предупреждение касается всех таких устройств, которые все еще используются. Владельцам советуют проверить марку и номер модели на этикетке изделия.

Расследование причин продолжается

CPSO отметил, что расследование инцидентов продолжается, а первопричина пожаров еще не установлена. Если прекратить использование сушильной машины невозможно, потребителям рекомендуют постоянно контролировать ее работу и не оставлять устройство без присмотра. Ведомство также призвало соблюдать инструкцию по эксплуатации и пообещало предоставить обновленную информацию после завершения расследования.

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