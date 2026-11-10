Honda продемонстрировала на мотовыставке EICMA в Милане концепт электрического мотоцикла EV Outlier, оснащенного двигателями внутри обоих колес. Такая схема обеспечивает полный привод и позволила конструкторам отказаться от традиционной компоновки мотоцикла, сообщает Electrek.

Два мотор-колеса и низкая посадка

Аккумулятор размещен в большом центральном корпусе, тогда как водитель сидит очень низко за ним. В Honda описывают философию дизайна тремя словами: Gliding, Ecstasy и Low. Первое означает плавность и почти бесшумность электрической тяги, второе — мгновенное ускорение и высокий крутящий момент двух независимо управляемых моторов.

Слово Low относится к намеренно заниженному положению сиденья и уровню глаз водителя. Концепт также имеет спинку ковшового типа: она должна поддерживать водителя при резком ускорении и позволять ему менять положение тела в поворотах.

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Камеры вместо зеркал

Вместо обычных зеркал заднего вида EV Outlier получил камеры. Широкий цифровой дисплей может показывать угол наклона мотоцикла, режимы езды, настройки крутящего момента переднего мотора и данные о работе обоих колес в реальном времени.

Honda впервые представила EV Outlier на Japan Mobility Show годом ранее. Компания рассматривает этот концепт как видение электрических мотоциклов после 2030 года, а не как обычный мотоцикл, в котором двигатель внутреннего сгорания просто заменили батареей и электромотором.

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