Honda zaprezentowała na wystawie motocyklowej EICMA w Mediolanie koncept elektrycznego motocykla EV Outlier, wyposażonego w silniki umieszczone wewnątrz obu kół. Taki układ zapewnia napęd na wszystkie koła i pozwolił konstruktorom odejść od tradycyjnego układu motocykla, informuje Electrek.

Dwa silniki w piastach i niska pozycja za kierownicą

Akumulator umieszczono w dużej centralnej obudowie, a kierowca siedzi bardzo nisko za nim. Honda opisuje filozofię projektu trzema słowami: Gliding, Ecstasy i Low. Pierwsze oznacza płynność i niemal bezgłośność napędu elektrycznego, drugie — natychmiastowe przyspieszenie i wysoki moment obrotowy dwóch niezależnie sterowanych silników.

Słowo Low odnosi się do celowo obniżonej pozycji siedzenia i poziomu oczu kierowcy. Koncept ma także oparcie typu kubełkowego: powinno ono podtrzymywać kierowcę podczas gwałtownego przyspieszania i umożliwiać mu zmianę pozycji ciała w zakrętach.

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Kamery zamiast lusterek

Zamiast zwykłych lusterek wstecznych EV Outlier otrzymał kamery. Szeroki cyfrowy wyświetlacz może pokazywać kąt pochylenia motocykla, tryby jazdy, ustawienia momentu obrotowego przedniego silnika oraz dane o pracy obu kół w czasie rzeczywistym.

Honda po raz pierwszy zaprezentowała EV Outlier na Japan Mobility Show rok wcześniej. Firma postrzega ten koncept jako wizję elektrycznych motocykli po 2030 roku, a nie jako zwykły motocykl, w którym silnik spalinowy po prostu zastąpiono akumulatorem i silnikiem elektrycznym.

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