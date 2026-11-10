本田在米兰 EICMA 摩托车展上展示了 EV Outlier 电动摩托车概念车，其两个车轮内部均配备电机。这一方案提供全轮驱动，并让设计人员能够放弃传统的摩托车布局，Electrek 报道称。

双轮毂电机与低坐姿

电池位于大型中央外壳内，而骑手坐在其后方非常低的位置。本田用三个词描述其设计理念：Gliding、Ecstasy 和 Low。第一个词指的是电力驱动的平顺性和近乎无声的特点，第二个词则指两台独立控制电机带来的瞬时加速和高扭矩。

Low 一词指的是刻意降低的座椅位置和骑手的视线高度。这款概念车还配备了桶形靠背：它应在急加速时为骑手提供支撑，并让骑手能够在过弯时改变身体姿势。

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摄像头取代后视镜

EV Outlier 没有采用普通后视镜，而是配备了摄像头。宽大的数字显示屏可显示摩托车的倾斜角度、骑行模式、前电机扭矩设置，以及两个车轮实时运行的数据。

本田在一年前的 Japan Mobility Show 上首次展示了 EV Outlier。该公司将这一概念车视为 2030 年后电动摩托车的愿景，而非只是将内燃机替换为电池和电动机的普通摩托车。

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