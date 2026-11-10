Армия США подписала с компанией REalloys необязывающее соглашение о намерениях относительно возможного создания коммерческого предприятия по переработке редкоземельных металлов на территории армейского склада Туэле в штате Юта. Как сообщает OilPrice, проект предусматривает аренду 200 акров земли: первоначальный срок составит 50 лет с возможностью продления еще на 25 лет.

REalloys выбрали для эксклюзивных переговоров по развитию переработки тяжелых редкоземельных элементов на базе Туэле. По условиям договоренностей Армия США будет иметь право первого предложения на продукцию будущего предприятия. Это не означает обязательства военных покупать материалы, поскольку закупка потребует отдельных процедур.

Диспрозий и тербий

Первоочередными материалами для производства должны стать диспрозий и тербий. В материале отмечается, что эти металлы используют для высокоэффективных магнитов, необходимых для истребителей F-35, ракет Tomahawk и подводных лодок класса Virginia. OilPrice также утверждает, что Китай производит почти весь объем обоих металлов.

С 1 января 2027 года правила закупок Пентагона должны начать вытеснять китайские материалы из цепочки поставок оборонных магнитов. Генеральный директор REalloys Липпи Штернгайм заявила, что компания стремится наладить коммерческое производство диспрозия и тербия в Юте, однако окончательные параметры предприятия, план поставок сырья и финансирование еще прорабатываются.

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Планы производства в Канаде

Ближайшие производственные планы REalloys связывает с расширением мощностей в партнерстве с Saskatchewan Research Council в Канаде. Компания заявляет, что целевая годовая мощность расширенного объекта составит около 525 тонн металла неодим-празеодима, 30 тонн оксида диспрозия и 15 тонн оксида тербия. REalloys также сообщила о правах примерно на 80% продукции этого объекта.

Согласно плану REalloys, около 150 тонн годовой мощности металлизации неодима-празеодима должны ввести в первом квартале 2027 года, а полностью интегрированную переработку и производство металла — в третьем квартале того же года. Следующим шагом для проекта в Юте должно стать заключение окончательного долгосрочного договора аренды с Армией США после согласования плана участка, экологических и разрешительных процедур, а также требований безопасности.

OilPrice в примечании к публикации отмечает, что владелец издания владеет акциями и/или опционами REalloys, что создает конфликт интересов в отношении беспристрастности материала.

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