美国陆军与REalloys签署犹他州工厂意向书协议 — OilPrice

美国陆军与REalloys公司签署了一项不具约束力的意向书协议，涉及可能在犹他州图埃勒陆军仓库内建设一家商业稀土金属加工企业。正如OilPrice报道，该项目计划租赁200英亩土地：初始租期为50年，并可再延长25年。

REalloys被选中就图埃勒基地重稀土元素加工的发展进行独家谈判。根据相关安排，美国陆军将对未来企业的产品拥有优先要约权。这并不意味着军方有义务购买这些材料，因为采购将需要单独的程序。

镝和铽

镝和铽预计将成为首批用于生产的材料。文章指出，这些金属用于制造F-35战斗机、战斧巡航导弹和弗吉尼亚级潜艇所需的高性能磁体。OilPrice还称，中国生产了这两种金属几乎全部的产量。

从2027年1月1日起，五角大楼的采购规则预计将开始把中国材料排除出国防磁体的供应链。REalloys首席执行官利皮·施特恩海姆表示，公司力争在犹他州建立镝和铽的商业化生产，但企业的最终参数、原材料供应计划和融资仍在研究中。

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加拿大的生产计划

REalloys将近期生产计划与其同加拿大萨斯喀彻温研究委员会合作扩大产能联系在一起。该公司表示，扩建设施的目标年产能将约为525吨钕镨金属、30吨氧化镝和15吨氧化铽。REalloys还表示，其拥有该设施约80%产出的权利。

根据REalloys的计划，约150吨钕镨金属化年产能将于2027年第一季度投产，而完全一体化的加工和金属生产将于同年第三季度投产。犹他州项目的下一步预计是在就场地规划、环境和许可程序以及安全要求达成一致后，与美国陆军签订最终长期租赁协议。

OilPrice在其出版物的注释中指出，该媒体的所有者持有REalloys的股票和/或期权，这对文章的公正性构成利益冲突。

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