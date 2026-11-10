W Zjednoczonym Królestwie uruchomiono Equal Sport Project — BBC Sport

W Zjednoczonym Królestwie uruchomiono inicjatywę Equal Sport Project, której celem jest wzmocnienie równości płci w sporcie dla kobiet i dziewcząt oraz uczynienie kraju światowym liderem w tej dziedzinie. Projekt poparły Angielski Związek Piłki Nożnej, Team GB, England Netball i inne duże organizacje sportowe, informuje BBC Sport.

Pięć obszarów działania

Inicjatywa wskazała pięć obszarów, w których przywództwo, inwestycje i konkretne działania mają największe znaczenie dla osiągnięcia równości kobiet i mężczyzn w sporcie. Chodzi o równy dostęp dziewcząt do sportu w szkołach, równą rangę, zasięg i dochody sportu kobiet, równą reprezentację pracowników w branży sportowej, aktualizację struktur zarządzania oraz dostęp do obiektów sportowych.

Według badania Sporting Insights mniej niż 1% kobiet pracujących w sporcie uważa, że równość płci w tej branży została już osiągnięta. Ponad połowa kobiet pracujących w sporcie uważa, że otrzymuje niższe wynagrodzenie za wykonywanie tej samej pracy co mężczyźni.

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Zobowiązania organizacji i rządu

Aquatics GB i Angielski Związek Piłki Nożnej obiecały nadać priorytet programom rozwoju przywództwa kobiet. Sport England i UK Sport będą współpracować ze swoimi partnerami finansującymi, aby struktury zarządzania były tworzone przez kobiety i mężczyzn oraz przeznaczone dla kobiet i mężczyzn.

Youth Sport Trust zobowiązał się pomagać szkołom rozpoznawać i przezwyciężać stereotypy, a także angażować mężczyzn sojuszników we wspieranie równości płci na lekcjach wychowania fizycznego, w sporcie szkolnym i aktywności fizycznej. Projekt wspiera także rząd Zjednoczonego Królestwa. Minister sportu Stephanie Peacock oświadczyła, że władze będą współpracować z Equal Sport Project i zachęcać inne organizacje do przyłączenia się do niego.

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