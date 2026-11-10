У Сполученому Королівстві запустили Equal Sport Project — BBC Sport

У Сполученому Королівстві запустили ініціативу Equal Sport Project, покликану посилити гендерну рівність у спорті для жінок і дівчат та зробити країну світовою лідеркою в цій сфері. Проєкт підтримали Футбольна асоціація Англії, Team GB, England Netball та інші великі спортивні організації, повідомляє BBC Sport.

П’ять напрямів роботи

Ініціатива визначила п’ять напрямів, у яких лідерство, інвестиції та конкретні дії мають найбільше значення для досягнення рівності жінок і чоловіків у спорті. Йдеться про рівний доступ дівчат до спорту в школах, рівну значущість, охоплення та доходи жіночого спорту, рівне представництво працівників у спортивній галузі, оновлення управлінських структур і доступ до спортивних об’єктів.

За даними дослідження Sporting Insights, менш як 1% жінок, які працюють у спорті, вважають, що гендерної рівності в галузі вже досягнуто. Понад половина жінок, які працюють у спорті, вважають, що отримують меншу платню за виконання тієї самої роботи, що й чоловіки.

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Зобов’язання організацій і уряду

Aquatics GB та Футбольна асоціація Англії пообіцяли надати пріоритет програмам розвитку жіночого лідерства. Sport England і UK Sport працюватимуть зі своїми партнерами з фінансування, щоб структури управління розробляли жінки й чоловіки та щоб вони були призначені для жінок і чоловіків.

Youth Sport Trust зобов’язався допомагати школам виявляти й долати стереотипи, а також залучати чоловіків-союзників до підтримки гендерної рівності на уроках фізичного виховання, у шкільному спорті та фізичній активності. Проєкт також підтримує уряд Сполученого Королівства. Міністерка спорту Стефані Пікок заявила, що влада співпрацюватиме з Equal Sport Project і закликатиме інші організації долучатися до нього.

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