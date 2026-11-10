英国启动Equal Sport Project项目——BBC Sport

英国启动了Equal Sport Project倡议，旨在加强女性和女孩在体育领域的性别平等，并使该国成为这一领域的全球领导者。英格兰足球协会、英国代表队、英格兰无挡板篮球协会以及其他大型体育组织支持了该项目，BBC Sport报道。

五个工作方向

该倡议确定了五个领域，在这些领域中，领导力、投资和具体行动对于实现体育领域女性与男性平等最为重要。这包括女孩在学校获得平等的体育参与机会、女子体育获得同等的重要性、报道覆盖和收入、体育行业工作人员的平等代表性、更新治理结构以及获得体育设施的机会。

根据Sporting Insights的研究，不到1%的体育行业女性从业者认为，该行业已经实现性别平等。超过半数的体育行业女性从业者认为，她们从事与男性相同的工作却获得较低报酬。

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组织和政府的承诺

Aquatics GB和英格兰足球协会承诺优先推进女性领导力发展项目。Sport England和UK Sport将与其资助合作伙伴合作，确保治理结构由女性和男性共同制定，并为女性和男性而设计。

Youth Sport Trust承诺帮助学校识别和克服刻板印象，并吸引男性盟友支持体育课、学校体育和身体活动中的性别平等。该项目还得到英国政府支持。体育部长斯蒂芬妮·皮科克表示，当局将与Equal Sport Project合作，并鼓励其他组织加入该项目。

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