澳大利亚昆士兰州调查CFMEU工会活动的委员会认定，最佳行业条件政策（Best Practice Industry Conditions，BPIC）使三个由纳税人资金支持的大型项目的建设成本至少增加了20%。澳大利亚广播公司新闻援引专员斯图尔特·伍德KC的中期报告报道了此事。

BPIC规定了公共建筑工地的工资和工作条件。该专员称这项政策有害，并指出20%的估算是保守的，因为其中未计入项目延误相关的成本。

反对党领袖道歉

昆士兰州反对党领袖史蒂文·迈尔斯就其前任安娜斯塔西亚·帕拉什丘克执政期间实施的这项政策道歉。他表示将承担责任，并承认自己本应更早采取行动。

迈尔斯表示，BPIC机制为CFMEU和一些承包商的滥用行为留下了过于宽泛的空间。他还表示，在他的领导下，这项政策将不再是昆士兰工党的政策。

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克里萨富利政府在2024年上台后不久暂停了BPIC。审查涵盖的项目包括布里斯班的Cross River Rail、Centenary Bridge升级工程以及Gold Coast Light Rail。

行业改革建议

伍德专员以迫切需要改革为由，比原定时间提前一年多发布了中期报告。他建议紧急制定新的建筑规范，并设立单独的监管机构监督其执行情况。

昆士兰州副州长贾罗德·布莱吉表示，政府正在研究委员会的结论，并将与行业代表进行磋商。他表示，该规范应当打击建筑工地上的欺凌和恐吓行为，同时保护劳动安全和结社自由。

Master Builders Queensland支持设立该规范和监管机构。其代表迈克尔·霍普金斯指出，许多根据BPIC达成的协议将在未来12个月内逐步到期。

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