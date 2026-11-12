В Австралии комиссия по расследованию деятельности профсоюза CFMEU в штате Квинсленд установила, что политика Best Practice Industry Conditions (BPIC) увеличила строительные расходы как минимум на 20% по трём крупным проектам, финансируемым за счёт налогоплательщиков. Об этом ABC News сообщило со ссылкой на промежуточный отчёт комиссара Стюарта Вуда KC.

BPIC определяла оплату труда и условия работы на государственных строительных объектах. Комиссар назвал эту политику вредной и отметил, что оценка в 20% является консервативной, поскольку не учитывает расходы, связанные с задержками проектов.

Извинения лидера оппозиции

Лидер оппозиции Квинсленда Стивен Майлз извинился за политику, введённую при правительстве его предшественницы Аннастасии Палашчук. Он заявил, что берёт на себя ответственность, и признал, что должен был действовать раньше.

По словам Майлза, механизм BPIC оставлял слишком широкие возможности для злоупотреблений со стороны CFMEU и некоторых подрядчиков. Он также заявил, что эта политика больше не будет политикой Лейбористской партии Квинсленда под его руководством.

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Правительство Криссафулли приостановило действие BPIC вскоре после прихода к власти в 2024 году. Проверка охватила, в частности, проекты Cross River Rail в Брисбене, модернизацию моста Centenary Bridge и Gold Coast Light Rail.

Предложения по реформе отрасли

Комиссар Вуд опубликовал промежуточный отчёт более чем на год раньше запланированного срока, сославшись на неотложную необходимость изменений. Он рекомендовал срочно создать новый строительный кодекс и отдельного регулятора, который будет контролировать его соблюдение.

Заместитель премьер-министра Квинсленда Джаррод Блейджи заявил, что правительство рассматривает выводы комиссии и проведёт консультации с представителями отрасли. По его словам, кодекс должен противодействовать травле и запугиванию на строительных площадках, одновременно защищая безопасность труда и свободу объединений.

Организация Master Builders Queensland поддержала создание кодекса и регулятора. Её представитель Майкл Хопкинс отметил, что многие соглашения, заключённые в соответствии с BPIC, будут постепенно завершаться в течение следующих 12 месяцев.

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