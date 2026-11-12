W Australii komisja badająca działalność związku zawodowego CFMEU w stanie Queensland ustaliła, że polityka Best Practice Industry Conditions (BPIC) zwiększyła koszty budowy o co najmniej 20% w trzech dużych projektach finansowanych przez podatników. Poinformowało o tym ABC News, powołując się na raport okresowy komisarza Stuarta Wooda KC.

BPIC określała wynagrodzenia i warunki pracy na publicznych placach budowy. Komisarz nazwał tę politykę szkodliwą i zaznaczył, że szacunek na poziomie 20% jest konserwatywny, ponieważ nie uwzględnia kosztów związanych z opóźnieniami projektów.

Przeprosiny lidera opozycji

Lider opozycji w Queenslandzie Steven Miles przeprosił za politykę wprowadzoną za rządów jego poprzedniczki Annastacii Palaszczuk. Oświadczył, że bierze na siebie odpowiedzialność, i przyznał, że powinien był działać wcześniej.

Według Milesa mechanizm BPIC pozostawiał zbyt szerokie możliwości nadużyć ze strony CFMEU i niektórych wykonawców. Oświadczył również, że polityka ta nie będzie już polityką Partii Pracy Queenslandu pod jego przywództwem.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Rząd Crisafulliego zawiesił BPIC wkrótce po objęciu władzy w 2024 roku. Kontrola objęła między innymi projekty Cross River Rail w Brisbane, modernizację mostu Centenary Bridge oraz Gold Coast Light Rail.

Propozycje reformy branży

Komisarz Wood opublikował raport okresowy ponad rok przed planowanym terminem, powołując się na pilną potrzebę zmian. Zalecił pilne stworzenie nowego kodeksu budowlanego oraz odrębnego regulatora, który będzie nadzorował jego przestrzeganie.

Wicepremier Queenslandu Jarrod Bleijie oświadczył, że rząd analizuje ustalenia komisji i przeprowadzi konsultacje z przedstawicielami branży. Według niego kodeks powinien przeciwdziałać nękaniu i zastraszaniu na placach budowy, jednocześnie chroniąc bezpieczeństwo pracy i wolność zrzeszania się.

Organizacja Master Builders Queensland poparła utworzenie kodeksu i regulatora. Jej przedstawiciel Michael Hopkins zaznaczył, że wiele umów zawartych zgodnie z BPIC będzie stopniowo wygasać w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Czytaj nas na