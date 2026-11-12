在德国，征信机构Schufa正在将其旧的信用评分调整为新的数据保护要求。自11月20日起，更严格的有关此类评估的法律规则以及新的消费者贷款规定将适用于征信机构，《明镜周刊》报道。

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Schufa根据收集的数据评估消费者的信用状况。银行、信贷中介、网上商店和能源供应商使用这些评估来确定客户支付账单的可能性。较低的评分可能会大大增加签订手机通信合同或租赁住房的难度。

旧评分模型将增加以下信息：过去12个月内向公司提供的评分、所使用的数据、权重最大的标准以及预测质量指标。对于自2026年11月20日起应公司请求计算的评分，免费数据副本将包含额外信息。自2027年第一季度起，有关旧评分的解释也将以数字格式提供。

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面向“先买后付”服务的新产品

今年3月，Schufa推出了一项新评分。该公司表示，这一评分旨在提高评估机制的透明度。与此同时，该机构仍针对特定行业和个别客户使用单独的评分。这些评分最迟将在2028年底前停止使用。Schufa表示，从长远来看，新模型将成为该公司的核心信用评分。

该公司还为“先买后付”服务推出单独的报告。Schufa表示，这将帮助公司满足针对小额贷款及此类服务的新要求；自11月20日起，在许多情况下，只有在进行信用状况审查后才能提供这些服务。Schufa表示，信用状况查询起初不会影响消费者的评分。

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