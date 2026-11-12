W Niemczech biuro informacji kredytowej Schufa dostosowuje swoje stare oceny zdolności kredytowej do nowych wymogów ochrony danych. Od 20 listopada biura informacji kredytowej będą obowiązywać surowsze przepisy dotyczące takich ocen, a także nowe regulacje w sprawie kredytów konsumenckich, informuje Der Spiegel.

Więcej danych w bezpłatnym raporcie

Schufa ocenia zdolność kredytową konsumentów na podstawie zgromadzonych danych. Oceny te są wykorzystywane przez banki, pośredników kredytowych, sklepy internetowe i dostawców energii do określenia prawdopodobieństwa opłacenia rachunków przez klienta. Niska ocena może znacznie utrudnić zawarcie umowy na telefonię komórkową lub wynajem mieszkania.

Do starych modeli oceny mają zostać dodane informacje o ocenach przekazanych firmom w ciągu ostatnich 12 miesięcy, wykorzystanych danych, kryteriach o największej wadze oraz wskaźnik jakości prognozy. W przypadku ocen obliczanych na wniosek firm od 20 listopada 2026 roku bezpłatna kopia danych będzie zawierała dodatkowe informacje. Od pierwszego kwartału 2027 roku wyjaśnienia dotyczące starych ocen będą również udostępniane w formacie cyfrowym.

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Nowy produkt dla Buy Now, Pay Later

W marcu Schufa przedstawiła nową ocenę, która według firmy ma zapewnić większą przejrzystość mechanizmu oceny. Jednocześnie biuro nadal stosuje odrębne oceny dla określonych branż i indywidualnych klientów. Mają one zostać wycofane najpóźniej do końca 2028 roku. Według Schufa nowy model ma z czasem stać się centralną oceną zdolności kredytowej firmy.

Firma wprowadza także odrębny raport dla usług Buy Now, Pay Later. Według Schufa ma on pomóc firmom spełnić nowe wymogi dotyczące małych kredytów i takich ofert, które od 20 listopada w wielu przypadkach będzie można oferować wyłącznie po sprawdzeniu zdolności kredytowej. Według Schufa zapytania o zdolność kredytową początkowo nie będą wpływać na oceny konsumentów.

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